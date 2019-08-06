دبي تنظم أطول سباق «ألترا ماراثون» صحراوي بالعالم 9 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس دبي الرياضي، إقامة النسخة الثانية لسباق «ألترا ماراثون المرموم»، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط، في منطقة محمية المرموم الصحراوية الخلابة في دبي، من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300 كلم، ليعزز السباق مكانته، لكونه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة، الذين سيتنافسون لمدة 5 أيام مليئة بالتحديات والاستمتاع بطبيعة الإمارات الفريدة من نوعها، وكشفت اللجنة المنظمة، عن تخصيص 3 فئات رئيسة، حيث يتنافس المحترفون لمسافة 300 كم، و 110 و50 كم، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز جميع العدائين على المشاركة في سباقات التحمل، وتبلغ جوائز السباق 100 ألف دولار .

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس: إقامة هذا الحدث، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من المميزات العديدة التي تتمتع بها منطقة محمية المرموم الطبيعية، وتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة فيها، حيث تعد المحمية المرموم الصحراوية، هي البيئة الأنسب لاستضافة السباق الأقوى في العالم.