صالة الوصل تستضيف أول تجمعات «أبيض اليد» الخميس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، يوم بعد غد، انطلاق التجمع لأول للمنتخب الوطني للرجال، بقيادة مدربه الإسباني الجديد خافيير أزانزا، وذلك في استهلال الأبيض أولى مراحل الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية المقامة في الكويت، خلال الفترة من 15 ولغاية 30 يناير 2019، والمؤهلة إلى كأس العالم في مصر 2021، ويستكمل التجمع الأول يوم الجمعة على صالة نادي الشارقة، وذلك بحصتين، صباحية ومسائية، ويعد التجمع من ضمن 16 تجمعاً داخلياً، و39 يوماً من التدريبات يخوضها لاعبو الأبيض، تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد أزانزا، على أن تتضمن خطة الإعداد للآسيوية أيضاً، ثلاثة معسكرات خارجية، بداية من معسكر البحرين خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، ويتبع بمعسكر في بولونيا، خلال الفترة من 26 وحتى 29 ديسمبر 2019، ومن ثم التوجه إلى إسبانيا في المعسكر الأطول، الذي سيقام بين 30 ديسمبر إلى 9 يناير 2020، ويضم التجمع الأول 25 لاعباً، وكشف محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن أولى خطوات مشوار المدرب الجديد الإسباني أزانز، تتمثل في التعرف عن كثب إلى لاعبي المنتخب، خصوصاً أن التجمعات الداخلية المكثفة التي ستقام نهاية كل أسبوع، ستتيح للاعبين فرصة التأقلم مع نهج المدرب، بجانب إتاحة الفرصة لهم للوجود مع أنديتهم، في إطار استعدادهم للموسم المقبل، الذي يدشن نشاطه مطلع سبتمبر المقبل.