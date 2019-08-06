فوز 4 مرشحين بعضوية «ألعاب القوى»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى فوز 4 أسماء بمقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد للفترة التكميلية 2019 - 2020، وهم: عبد الله خميس بوعميم مرشح نادي النصر، وخليفة الكندي مرشح نادي الفجيرة، وسلطان الزعابي مرشح نادي الجزيرة الحمراء، ومحمد آل علي مرشح النادي العربي، فيما يتنافس اثنان على منصب الرئيس هما أحمد الصايغ مرشح نادي الوصل، وسعد المهري مرشح نادي شباب الأهلي، وتتنافس اثنتان في مقعد العنصر النسائي هما سارة فريدوني مرشحة نادي شباب الأهلي، وأروى محمد سعيد مرشحة من نادي الجزيرة الحمراء، وتقام الانتخابات في السابع من أكتوبر المقبل، وعقدت لجنة الانتخابات اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً أمس في نادي الوصل حضره محمد العامري رئيس اللجنة، ومحمد كاهور نائب الرئيس، وعضوا اللجنة المستشاران: حسن المرزوقي، ويوسف أحمد بن كرم، ومحمد سليمان مقرر اللجنة.

جدول الانتخابات

وأوضحت اللجنة جدول مواعيد العملية الانتخابية، حيث تبدأ اليوم فترة الطعون وتمتد حتى 18 أغسطس الجاري ويتم البت في الطعون بصورة نهائية يوم 25 أغسطس، على أن تقوم اللجنة بإصدار القائمة النهائية المعتمدة يوم 26 من الشهر نفسه، واستعرضت اللجنة آلية استلام الترشيحات من الأندية وفق معايير شفافة ترجح استبعاد وجود طعون، حيث تم عرض المستندات المطلوبة لكل مرشح أمام وسائل الإعلام، قبل اعتمادها من لجنة الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات قد عممت الاستمارات على كل الأندية التي تشكل الجمعية العمومية، وعددها 20 نادياً، باستثناء ناديي رأس الخيمة ومسافي اللذين تم استبعادهما لعدم المشاركة في أنشطة الاتحاد لموسمين متتاليين، وجاء الرد من الأندية التي قامت بالترشيحات في الفئات الثلاث، حيث تقدم شباب الأهلي دبي باستمارات ترشيحه عن فئتي الرئيس والعنصر النسائي، فيما تقدم الوصل عن فئة الرئيس فقط، وتقدم كل من النصر والفجيرة والعربي لعضوية مجلس الإدارة، كما تقدم نادي الجزيرة الحمراء باستمارتي ترشيح لعضوية مجلس الإدارة والعنصر النسائي، بينما أرجع نادي خورفكان الاستمارات ولم يسجل ترشيحه لأي فئة.

وتقوم لجنة الانتخابات بدورها في البت في المرشحين الثمانية لعضوية مجلس إدارة اتحاد ولمقعدي الرئيس والعنصر النسائي، وعبّرت لجنة الانتخابات عن تقديرها لتجاوب الأندية التي حرصت على ترشيح أبنائها في هذه العملية الانتخابية.

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يتشكل مجلس الإدارة من 7 أشخاص، هم الرئيس و4 للعضوية والعنصر النسائي، فيما يتم اختيار العضو السابع بعد الانتخابات بالتشاور بين رئيس الاتحاد والأعضاء المنتخبين، ولا يشترط أن يتمتع العضو السابع بمنصب خارجي.