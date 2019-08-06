8 ميداليات حصاد أصحاب الهمم في مونديال الشباب بسويسرا

المصدر: نوتويل - البيان الرياضي

نجح فرسان الإمارات في زيادة حصيلة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم مع ختام بطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب أول من أمس، والتي أقيمت بمدينة نوتويل السويسرية، حيث رفعوا رصيدهم إلى 8 ميداليات ( ذهبيتان - 3 فضيات - 3 برونزيات)، بعد أن أهدى البطل الصاعد عبد الله الغافري برونزية T45 في سباق 800 م، واستطاعت ذكرى الكعبي انتزاع الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وحققت شيخة سلطان برونزية نفس المسابقة، والتي كانت بمثابة مسك الختام لمشاركة منتخبنا، ووصف محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية الإنجاز بأنه كان مسك ختام هذا المحفل العالمي، مشيراً إلى أنه ثمرة اهتمام قيادتنا الرشيدة ليرد فرسان الإرادة الجميل لها بعد نجاح إماراتي كبير تمثل في الحصول على 8 ميداليات، مبيناً أن فرسان الإمارات أدخلوا الفرحة على الشارع الرياضي بشكل عام ولرياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، وقال إن الاتحاد فخور بالإنجاز الذي يعزز الإنجازات العالمية السابقة التي حققها «فرسان الإرادة».

وبدوره، أكد ذيبان سالم المهيري مدير البعثة، أن الإنجاز يعد مفخرة لرياضة أصحاب الهمم بالدولة في أعقاب إحراز 8 ميداليات، وهو الأمر الذي يعد إنجازاً بكل المقاييس يضاف إلى سجل أصحاب الهمم المشرف.

ورفعت الهيئة العامة للرياضة التهاني والتبريكات لمنتخب شباب الإمارات على حصاده 8 ميداليات ملونة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بمدينة نوتويل السويسرية، ووصفت الإنجاز بأنه يعكس الاهتمام والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولأصحاب الهمم فرسان الإرادة على وجه الخصوص.