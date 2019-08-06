«أبوظبي 35» وصيف ثاني جولات مونديال الفورمولا 2 في النرويج

المصدر: تونسبرج - البيان الرياضي

حافظ فريق أبوظبي الإماراتي على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وذلك بحلول زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي في المركز الثاني ووصافة الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت في النرويج وفي مدينة توسنبرج بالتحديد، في حين حلق بلقب الجولة الألماني ستيفان هاجز على زورقه 19، وحلّ زورق دوارتي بينيفتي البرتغالي في المركز الثالث، وحقق زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندير بينجن رابعاً، وحافظ أبوظبي 35 على صدارة الترتيب العام بوصوله للنقطة 35، في حين يلاحقه زورق فرديناند برصيد 21 نقطة، وتنطلق الجولة الثالثة المقبلة في مدينة برينديسي الإيطالية 24 و25 أغسطس الجاري، وستكون محطة مهمة للبطولة العالمية، حيث إن عدد المشاركين من المتوقع أن يزيد من خلالها، وبالتالي تزداد حدة المنافسة.