«فيكتوري3» يحل ثالثاً في خامس جولات مونديال زوارق الفئة الأولى

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق زورق «فيكتوري 3»، بقيادة بطلنا العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي المركز الثالث في سباق الفئة الأولى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، التي اختتمت، أول من أمس، في مدينة ميشيغان الأمريكية، وأبقى أسياد البحار، نجوم الفيكتوري تيم آمالهم الكبيرة بالتتويج باللقب العالمي الكبير، والذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحت مظلة الاتحادين الدولي والأمريكي، بعدما أضافوا نقاطاً جديدة عززت من موقف الفريق في المقدمة، فيما توج بلقب الجولة العالمية الخامسة الزورق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الثنائي الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، وحل ثانياً (حامل اللقب في عام 2018) الزورق الأمريكي مس غيكو 113 بقيادة الثنائي البريطاني ستيف كرتيس ومايلز جينينس، وبهذه النتيجة، تحال أوراق اللقب العالمي إلى الجولة السادسة الختامية، والتي ستقام في أكتوبر المقبل في سانت ماري بولاية فلوريدا، وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على حضور ومتابعة فعاليات جولة ميشيغان، وقال: إن النتيجة التي حققها الفريق في هذه الجولة تعتبر طيبة ومتميزة في منافسة أقل ما توصف بأنها شرسة لوجود أصحاب الخبرة والتمرس والبطولات من متسابقين عالميين في الفريقين الأسترالي متصدر الترتيب العام حالياً والزورق الأمريكي الذي يقوده بطل العالم 8 مرات البريطاني ستيف كرتيس، وأكدأن زورق فيكتوري 3 في قلب المنافسة حالياً ولا يبتعد بفارق كبير عن المتصدر.