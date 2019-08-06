الأكاديمية الدولية للأجسام تؤهل مدربي اللياقة بأبوظبي 30 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام اتفاقية مع مقرها في العاصمة أبوظبي، سيقوم بموجبها بتنظيم دورات فنية وبدنية وأخرى توعوية لتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في العاصمة أبوظبي والمدن المجاورة، وذلك اعتباراً من 30 أغسطس الجاري، وتضمنت الاتفاقية عقد دورات توعوية في التغذية السليمة لدى الرياضيين وسواهم.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، وممثل الأكاديمية في أبوظبي المحاضر الدولي راشد بن عبيد الزعابي، ومدير الشؤون الفنية المهندس وليد عبد الكريم والمدير الإداري جاسم اشكناني، وأكد عبد الكريم سعيد بأن الهدف من تدشين فرع الأكاديمية في أبوظبي هو نشر الثقافة الرياضية بحيث تتسع الرقعة الجغرافية بشكل يغطي غالبية إمارات الدولة.