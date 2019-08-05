مصرع الدراج بيورغ لامبرخت بحادث في طواف بولندا

المصدر: ا ف ب

لقي الدراج البلجيكي الشاب بيورغ لامبرخت (22 عاما) مصرعه الإثنين بعد حادث خلال مشاركته في طواف بولندا الدولي للدراجات الهوائية، بحسب ما أعلن فريقه لوتو-سودال.

وأورد الفريق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "المأساة الأكبر التي يمكن أن تحدث لعائلة بيورغ وأصدقائه وزملائه، وقعت... ارقد بسلام يا بيورغ".

وأتت هذه التغريدة التي أرفقت بصورة بالأبيض والأسود للدراج الراحل، بعد نحو ساعتين من إعلان الفريق أن لامبرخت "تعرض لحادث سقوط وتم نقله الى المستشفى".

ووقع لامبرخت ضحية سقوط قوي في المرحلة الثالثة من الطواف الإثنين، وأعلنت وفاته بعد نقله الى المستشفى.