«أوبريت الوطن» يختتم نشاط دبي الصيفي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أسدل الستار على فعاليات «النشاط الصيفي»، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم على مدار 4 أسابيع متواصلة، بإقامة حفل ختام جاء مميزاً، وتصدره أوبريت عنوانه «الوطن بين الماضي العريق واستشراف المستقبل العظيم»، الذي تم إعداده وتنفيذه بالكامل مع قبل الطلاب أصحاب الهمم أنفسهم بإشراف النادي.

وسعي الطلاب المشاركين في النشاط الصيفي لتقديم عمل مبسط، يستعرضون فيه مواهبهم وقدراتهم، لتتحول المسرحية إلى أوبريت أنيق حظي بتفاعل الحضور، وحضر فعاليات الحفل الختامي، ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسن المزروعي عضو مجلس الإدارة، وفوزية البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، وعدد من المديرين في النادي.