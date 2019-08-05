صدارة سداسية لبطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصلت الإثارة خلال الجولتين الثانية والثالثة من فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بفندق سوفتيل الكورنيش أبوظبي، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبمساهمة ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، والذي يدخل يومه الثالث، اقتراباً من التتويج الذي تحدد له السبت المقبل.

وبنهاية الجولة الثالثة، تصدر بطولة الأساتذة 6 لاعبين بالنقاط الكاملة، دون تعادل أو خسارة، وهم الجورجي جوبافا بادور، الصربي الكسندر انديج، الإيراني برهم مقصودي، الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف، الكسي الكسندروف من بيلاروسيا. وشهدت الجولة في بطولة الأساتذة، أول من أمس، تعادل لاعبنا سالم عبد الرحمن مع الأوزبكي يعقوبوف نادر بيك.