«دبي الرياضي» ينجز برنامج تمكين شباب الوطن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم مجلس دبي الرياضي، فعاليات برنامج «انطلق» لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، الذي أطلقه في إطار جهوده لتمكين أفراد المجتمع، والمساهمة في تهيئة شباب الوطن للعمل الإداري، وإسهامهم في مسيرة التطوير بمختلف قطاعات المجتمع، والذي يأتي تنفيذاً لأهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي.

وأقيم حفل تكريم للمتدربين، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديري الإدارات والأقسام، وموظفي المجلس، وتم تسليمهم شهادات تقديرية، وتتصدر خطط تمكين الشباب الإماراتي وتحفيزهم، أولويات مجلس دبي الرياضي الرئيسة، وأهدافه التي تنسجم مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة.