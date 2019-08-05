معسكر ناجح لمنتخب الدراجات في إسبانيا

المصدر: الشارقة- محمود شلبي

يعود إلى البلاد غداً، منتخب الإمارات للدراجات، بعد انتهاء معسكره الخارجي الناجح، الذي أقيم في إسبانيا لمدة 21 يوماً وتضمن تدريبات يومية مكثفة لمسافات متدرجة أسهمت في ارتفاع ملحوظ لمستوى أداء اللاعبين وتجانسهم في تنفيذ التكتيكات الفنية.

ومن المقرر أن يستكمل منتخبنا برنامج إعداده من خلال الانتظام في معسكر داخلي في المنطقة الشرقية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تحضيراته الأخيرة استعداداً للمشاركة في طواف إندونيسيا الدولي والبطولة العربية للطريق والمضمار في مصر وبطولة كأس آسيا للمضمار المقرر إقامتها في الهند وتايلاند، وأكد عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات أن معسكر إسبانيا حقق كل الأهداف المرجوة وأسهم في رفع المعدلات الفنية والبدنية للاعبين.