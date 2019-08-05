6 ميداليات لـ«مظلات الإمارات» في مونديال موسكو

المصدر: دبي: فائز بجبوج

نجح فريقنا الوطني للمظلات في حصد 6 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة العالم للقفز بالمظلات، التي اختتمت أول من أمس في روسيا، والميداليات الست، حققها أبطالنا في الفرق والفردي، حيث حقق الفريق الذي يضم كلاً من عبد الباري قبيسي وفهد الهرمودي وايفان ذهبية الفرق، فيما حقق عبد الباري قبيسي بمفرده 3 ذهبيات في منافسات الفردي، وكان ذلك في مسابقات القفز الحر والأوفرول والترتيب العام، بخلاف تحقيق فضية المسافة وبرونزية السرعة، وأهدى اتحاد الرياضات الجوية الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

شكر وعرفان

وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، الذي يحققه أبطالنا للعام الثاني على التوالي في هذه التظاهرة العالمية، التي تحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم، ووجه النيادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه الكبيرين لأسرة المظلات، مؤكداً أن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه الرياضيي المظلات، ومؤكداً أيضاً أن القادم سيكون أفضل، وحيا النيادي جهود القائمين على أمر اللعبة بالاتحاد، مهنئاً أصحاب الإنجاز على هذا الفوز الكبير وسط مشاركة واسعة من نجوم اللعبة في العالم.

منافسة قوية

و قال نجم المنتخب عبدالباري القببيسي، إن المنافسات كانت شديدة وقوية، مشيراً إلى أن البطولة العالمية في روسيا حظيت بمشاركة كبيرة من أبرز نجوم اللعبة، والذين قدموا للمشاركة وهم في أفضل جاهزية، لذلك جاء المستوى عالياً جداً ووعد القبيسي بأن تكون ألوان جميع الميداليات ذهبية في المستقبل لأبناء الإمارات، وكما هو معروف فهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها منتخبنا في هذه البطولة، بل سبق له المشاركة وكان له نصيب أيضاً على منصة التتويج.