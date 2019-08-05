«أبوظبي 35» أول المنطلقين في مونديال الفورمولا 2

المصدر: تونسبرغ - البيان الرياضي

سجل زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي، الزمن الأسرع، عبر منافسات سباق أفضل زمن، والذي يقام ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والمقامة حالياً في مدينة تونسبرغ النرويجية، وذلك بعد أن سجل زمناً قدره 37,97 ثانية، وسيكون أول المنطلقين في السباق الرئيس على لقب الجولة، وحل في المركز الثاني النرويجي توبايس مونتي كايس، وجاء ثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجز.

وكانت تصفيات السرعة قد بدأت بتقسيمها إلى 3 أجزاء في التصفية الأولى، حيث تأهلت زوارقنا مع 15 زورقاً للتصفية الثانية، وجاءت التصفية الثانية كي تتأهل زوارق أبوظبي إلى التصفية الثالثة الحاسمة، والتي سجل من خلالها زورق أبوظبي 35 الزمن الأفضل، ليستمر الفريق الإماراتي متصدر للبطولة برصيد 20 نقطة قبل ختام تلك الجولة.