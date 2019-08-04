"كاراتيه الإمارات" ترفع غلتها العربية إلى 4 ميداليات

المصدر: دبي-علي شدهان

رفعت "كاراتيه الإمارات" غلتها في البطولة العربية الرابعة المتواصلة حاليا في تونس، إلى 4 ميداليات متنوعة بعد الفوز بميداليتين برونزيتين اليوم الأحد عبر النجمتين فاطمة خصيف وسارة العامري في مسابقة فردي "كوميتيه" فوق 59 كغم وتحت 59 كغم على التوالي.

ونالت فاطمة الميدالية البرونزية بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام منافستها المصرية، قبل أن تهزم نظيرتها الجزائرية بنتيجة 2/0 في مباراة الحصول على البرونزية، فيما حصلت سارة على البرونزية إثر خسارتها من منافستها التونسية بنتيجة 2/0.

وسبق لـ "كاراتيه الإمارات" الفوز بالميداليتين الذهبية والبرونزية عبر اللاعبين عبدالعزيز العامري ويوسف فريدوني في مسابقتي فردي "الكوميتيه" تحت 57 كغم وفردي "الكاتا" على التوالي.

ويؤمل أن تعود بعثة "كاراتيه الإمارات" في توقيت متأخر من مساء غد الاثنين عبر مطار دبي الدولي، وعلى متن طيران الإمارات.