«فيكتوري 3» يخوض تحدي جولة البحيرات في أمريكا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي اليوم منافسات السباق الرئيسي للفئة الأولى في جائزة البحيرات العظمى الأمريكية الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم، التي تقام على شواطئ مدينة ميشيغان ما يزيد على 100 ألف متفرج.

ويدافع أسياد البحار عن الصدارة التي يتربع عليها الفريق منذ نهاية الجولة الثانية التي جرت في بحيرة أزوارك في ولاية ميسوري واستمرت في الجولة الثالثة التي استضافتها مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا قبل تحول البطولة العالمية في جولتها الرابعة إلى سانت كلير شمالي شرق الولايات المتحدة ثم الجولة الخامسة التي تقام اليوم في ميشيغان، ويملك زورق فيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي 381 نقطة متقدماً على منافسيه وهما الزورق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلابرصيد 370 نقطة، والزورق الأمريكي مس غيكو 113 بقيادة الثنائي البريطاني ستيف كرتيس ومايلز جينينس برصيد 340 نقطة.

ويواجه الثنائي العديدي وآل علي الكثير من التحديات في الجولة المرتقبة اليوم أولها طبيعة البحيرات العظمى وتقلب أجوائها.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم والذي وصل إلى ميشيغان لمتابعة الحدث: كلنا ثقة في قدرات الثنائي العالمي العديدي وآل علي، لتحقيق الطموحات والوصول إلى الهدف الكبير وهو الفوز باللقب العالمي واستمرار هيمنة مؤسسة الفيكتوري تيم على سباقات الفئة الأولى العالمية.

وأضاف: كلمة السر في نجاح مشوار المؤسسة في هذه البطولة العالمية تعود في المقام الأول إلى روح الفريق الواحد، والتي استطعنا عبرها تجاوز الكثير من الصعوبات، ومن بينها إلحاق الزورق الاحتياط بالمنافسات وظهوره بأداء قوي ومتميز أمام أبطال عالميين معروفين. وأكد سالم العديدي قائد زورق فيكتوري 3 أنه وزميله عيسى آل علي يبدوان أكثر انسجاماً مع الزورق الاحتياط والذي قدم أداءً متميزاً في سباق الجولة الرابعة في سانت كلير، وقال عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري 3 إن الفوز اليوم المفتاح لمواصلة درب الانتصارات نحو الحصول على اللقب العالمي الكبير، وندرك مدى الصعوبات وحجم الضغوطات لكن نسبة التفاؤل كبيرة.

ترحيب

رحبت اللجنة المنظمة لجائزة البحيرات العظمى للزوارق السريعة والتي تنظمها ميشيغان للمرة الحادية عشرة على التوالي بالحضور اللافت لزورق فيكتوري 3 ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الحدث العالمي الكبير.