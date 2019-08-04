«أبوظبي» يتصدر سباق السرعة في مونديال فورمولا 2

المصدر: تونسبيرغ - البيان الرياضي

تشهد مدينة تونسبيرغ النرويجية انطلاق منافسات السباق الرئيس من الجولة الثانية لزوارق فورمولا 2 وبمشاركة إماراتية قوية يتقدمها متصدر الترتيب العام فريق أبوظبي بزوارقه 35 و36 بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير وزوارق الفيكتوري بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن.

سجل فريق أبوظبي بداية قوية وتصدر زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير سباق السرعة الذي أقيم بين 16 زورقاً فقط، وحل ثانياً زورق 77 بقيادة النرويجي توبايس، كما تمكن زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن من تحقيق المركز الثاني في سباق «الماتش ريس» كي يكون النجاح مناصفة بين فريقي أبوظبي والشارقة في اليوم الأول.

ترقب

يترقب «الفيكتوري تيم »اليوم المشاركة في السباق الرئيس لجائزة تونسبيرغ ويشارك يالبطولة العالمية عبر الزورقين فيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري، وفيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم.

وتوجه أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4 بالشكر إلى مؤسسة الفيكتوري تيم والتي قدمت له الفرصة لخوض تحد جديد في سباقات فورمولا 2 والتي تحمل خصوصية تختلف عن المنافسات البحرية الأخرى منوهاً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإدارة وجهود فريق العمل والتعاون مع زميله منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27.

من جهته يطمح زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي لمواصلة صدارة الترتيب العام للبطولة وخاصة أنه يحتل المركز الأول برصيد 20 نقطة، ويطارده السويدي سيجينمارك ورصيده 15 نقطة وزورق الشارقة برصيد 12 نقطة،.

وتنطلق أحداث السباق الرئيس وسط درجة حرارة تصل إلى 19 درجة مئوية وهي أجواء مناسبة ولكن يخشى المتسابقون تكرار سيناريو الموسم الماضي حيث شهد السباق الرئيس في 2018 انقلاب 4 زوارق في حوادث مختلفة لشدة الرياح .

تجربة

أكد راشد القمزي أنه لا يتوقف عند قيادة الزورق فقط بل أن يشارك في تحديد المروحة الأنسب وقال: قمت بأكثر من تجربة ولدي إحساس بأنني وصلت للخيار الأفضل وسيكون تركيزي منصباً على الانطلاقة الرئيسة وعلى أهمية الابتعاد عن بقية الزوارق وتزاحمها.