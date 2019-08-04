سعيد بن طحنون يشيد بدور نادي ضباط شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بالمرافق الحيوية والمهمة في نادي ضباط شرطة دبي الرياضي الاجتماعي وقال: النادي يخدم قطاعات كبيرة في شرطة دبي وأفراد المجتمع في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير مرافقه وتهيئة أفضل الظروف التي تعزز دوره الإيجابي بتقديم الخدمات المختلفة بأفضل المعايير المهنية.

وأكد خلال زيارته لمقر النادي أن المدربين المواطنين يتابعون التميز في جميع المرافق بالكفاءة العالية والقدرات الكبيرة والهمة الممتازة، موضحاً أن هذه الجهود مهدت الطريق أمام نادي شرطة دبي لتوفير أفضل الخيارات في الاستفادة من المعطيات الموجودة في مجال التدريب على البرامج الرياضية والاجتماعية والثقافية بما يعكس رؤية واضحة لاستراتيجية مواكبة التطور والتفاعل مع الطموحات الرامية لبلوغ الأهداف المرجوة في دولة السلام والمحبة والتسامح والإنسانية ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تخطي جميع التوقعات لتوفير أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات الجميع.

ونوه بالدور المهم والمؤثر للقائد العام في شرطة دبي في هذه النقلة النوعية التي وضعت النادي ضمن أحد أفضل الأندية على مستوى الدولة في مجال الخدمات الشاملة لإرضاء أذواق الجميع.