المعلا يتوج الفائزين في «عربية الشطرنج» بالأردن

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

شهد الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج تتويج الابطال في الحفل الختامي للبطولة العربية للفئات السنية التي نظمت في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور وزير الثقافة والشباب الأردني الدكتور محمد أبو رمان مندوب الأمير محمد بن طلال راعي البطولة وفيصل آل مالك القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، والمهندس نواف الرشيدات رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج، وبحضور حشد كبير من رؤساء الاتحادات العربية للشطرنج وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج ولفيف كبير من رؤساء الأندية والمسؤولين والمدربين وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

وتصدرت الإمارات الترتيب العام للبطولة العربية، وحصدت المركز الأول برصيد 5 ذهبيات، بينما حلت الجزائر في المركز الثاني برصيد 4 ذهبيات، ثم لبنان في المركز الثالث للترتيب العام برصيد 3 ميداليات ذهبية.