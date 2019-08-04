تألق إماراتي في «أبوظبي الدولي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، انتصاراً إماراتياً على الهندي راثانفيل، في منافسات اليوم الأول للنسخة 26 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي انطلق أول من أمس، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، والذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أول من أمس، بفندق سوفيتيل أبوظبي، وسط حضور كبير، وبمشاركة 60 دولة، من بينها 7 دول عربية، في مقدمها الإمارات، وبعدد 728 لاعباً ولاعبة، من بينهم أميز لاعبي الشطرنج في العالم، والذين شكلوا حضوراً في المهرجان الذي شهد عدداً من المفاجآت في يومه الأول.

مفاجآت اليوم الأول

وعقب ضربة البداية والمواجهات الساخنة، فإن من البطولة العالمية لم تخلُ من المفاجآت في بطولة الأساتذة الدولية، التي يشارك فيها 151 لاعباً ولاعبة من نخبة النجوم أصحاب الألقاب المختلفة، من بينهم 48 أستاذاً دولياً، و7 لاعبات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة، الشيء الذي انعكس على قوة المنافسات والنتائج المفاجئة للمتابعين.

وفي أولى مفاجآة بالبطولة، خسر الأوكراني يوري كريفوز المصنف الأول في البطولة، أمام الهندي فياني انتونيو، وتعادل الصيني نيا هوا المصنف الثاني في البطولة مع الهندي راج ديب ساركار، وحقق لاعبنا الناشئ عمران الحوسني نتيجة التعادل مع الإيراني علوي جواد.

‫ومن جولات اليوم، يلتقى الإماراتي سالم عبد الرحمن بالروسي بيتر كرياكوف على الطاولة الأولى، ويواجه الأوزبكي سينداروف منافسه الإيراني برهم مقصودي في الطاولة الثانية، كما يلتقى الأرميني فلادمير اكوبيان مع الشيلي رودريغو فاسكويز على الطاولة الثالثة. ‬‬

‫2100‬

ومن نتائج البطولة الدولية المفتوحة لتصنيف 2100 وما دون، فاز الإماراتي إبراهيم سلطان المنصف الأول محلياً، على مواطنته عائشة سيف آل علي، وتعادل الهندي رافائيل شارون مع الفلبيني رونالدو غانغوز، وفاز العراقي أحمد جمال على الإماراتية لطيفة الدرمكي، وفاز الألماني سميل ثورستون على الفلبيني آرثر بيسكوز، كما تغلب اللاعب الفلبيني ديماركوت فرانيسي على الإماراتية فاطمة سيف آل علي.

‫مواجهة إماراتية‬

وفي ذات الفئة من البطولة الدولية المفتوحة، يشهد اليوم مواجهة إماراتية قوية، بين إبراهيم سلطان وعبد الرحمن محمد، ويلتقي العراقي أحمد جمال مع الكازخستاني صابيرروف رسول، ويواجه الهندي شرما شيتان الألماني سيميل ثورستون، ويلتقي السعودي المعز عبد العزيز بمنافسة الفلبيني ديماركوت فرانسيس.

‬حضور كبير

وحظي حفل افتتاح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بحضور كبير، من بينهم الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبد العزيز الخوري نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، بجانب حسن رمضان رئيس الاتحاد الكويتي للعبة، وعدد من مديري الإدارات في مجلس أبوظبي الرياضي وأندية الدولة، بجانب الحضور الكبير من محبي لعبة الشطرنج وعائلات وأسر اللاعبين، الذين حرصوا على الوجود في الحدث المهم، وتقديم الدعم لأبنائهم، ما أضاف الكثير لنجاح التنظيم والترتيب الجيد الذي قامت به اللجنة المنظمة.

مشاركة

وشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، لتعريف زوار المهرجان من خارج وداخل الدولة، على أدوار نادي تراث الإمارات في الجوانب التراثية والثقافية، تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بدعم الأنشطة التراثية والثقافية في الدولة، ورفع مستوى الوعي بها، وتعزيز ثقافة التراث ورفع اسم الإمارات عالياً.

وشملت مشاركة النادي في فعاليات المهرجان، خيمة تراثية، وورش للحرف اليدوية، من مركز أبوظبي النسائي التابع للنادي، إضافة إلى مشاركة مركز زايد للدراسات والبحوث، بمعرض لإصدارات النادي التراثية والثقافية، ومعرض لصور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جناح النادي عقب الافتتاح، حيث تعرف خلال جولته بالجناح على إصدارات النادي في التراث والثقافة والتاريخ، وشملت جولته معرض الصور، التي تبين اهتمام المغفور له الشيخ زايد بالإنسان والتعليم، وتمكين أصحاب الهمم، وإرساء ثقافة التسامح، كما تفقد المدربات، التراثيات والأشغال اليدوية التي يقمن بها.