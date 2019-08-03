ذهبية وبرونزية للإمارات في "كاراتيه العرب"

المصدر: دبي-علي شدهان

استهلت (كاراتيه الإمارات) مشوارها في البطولة العربية المتواصلة حالياً في تونس، بالحصول على الميداليتين الذهبية والبرونزية عبر اللاعبين عبدالعزيز العامري ويوسف فريدوني في مسابقتي فردي (الكوميتيه) تحت 57 كغم وفردي (الكاتا) على التوالي حيث حقق العامري فوزين باهرين على منافسيه من ليبيا والمغرب بنتيجة 4/3 و4/1 على التوالي، قبل ان يواجه منافسه المصري في النهائي ويحقق الفوز عليه، معانقا الميدالية الذهبية بكل جدارة، فيما اجتياز فريدوني التصفيات، وحصل على المركز الثالث، ثم فوزه على منافسه المصري في مباراة الحصول على برونزية البطولة، فيما خسر عبدالله عقيل فرصة نيل الميدالية البرونزية في مسابقة فردي (الكاتا) بعد خسارته وبفارق ضئيل جدا أمام منافسه من المغرب.