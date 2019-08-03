فيكتوري 3 يختبر مياه البحيرات العظمى اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختبر زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي اليوم مياه البحيرات العظمي الأمريكية استعداداً لخوض سباق (الفئة الأولى) لجائزة ميشيغان الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019- والذي يقام يوم غد الأحد.

ويتصدر زورق فيكتوري 3 منافسات الفئة الأولى برصيد 383 نقطة قبل سباق يوم غد الأحد، حيث يطمح في الحصول على العلامة الكاملة من أجل الابتعاد عن منافسيه في الفئة الأولى الزورقين الأسترالي أوف شور 222 (الوصيف) بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا الذي يحتل المركز الثاني خلف أبطالنا برصيد 11 نقطة والأمريكي مس غيكو 113 (الثالث) بقيادة ستيف كرتيس ومايلز جينينس برصيد 343 نقطة.

ويسعى زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الوحيد في الحدث العالمي الكبير الذي يجوب مدن ومقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مايو الماضي إلى تحقيق الانتصار الثالث في البطولة العالمية والثاني على التوالي ليواصل تربعه منفرداً على قمة الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى في انتظار الجولة السادسة والحاسمة والتي ستقام في فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.

وتبدأ الفعاليات اليوم مبكراً في قرية الفرق على الشاطئ المفتوح في قلب المدينة الأمريكية ميشيغان، حيث سيعقد الاجتماع التنويري المعتاد لشرح مسار السباق والرد على كافة الاستفسارات من قبل المشاركين في الفئات المختلفة والتي تصل إلى 14 فئة مختلفة من بينها الفئة الأولى التي تجمع 3 زوارق فيكتوري 3 وأوف شور 222 ومس غيكو 113، حيث تدور بعدها المحركات لخوض التجارب والتعرف إلى قدرات المحركات والاختيار الأمثل للمراوح.

جاهزية

وقال بطلنا العالمي السابق محمد سيف المري المشرف على المتسابقين إن الفريق على أهبة الاستعداد لبدء المهمة في المرحلة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019 هنا في ميشيغان الأمريكية اعتباراً من اليوم -السبت- موعد إجراء التجارب والاختبارات على المحركات والزورق قبل المرحلة الأهم يوم غد -الأحد- بإقامة السباق الرئيسي.

وأوضح المري أن الجهاز الفني المرافق لزورق فيكتوري 3 لم يركن إلى الراحة منذ نهاية سباق الجولة الرابعة من بطولة العالم والذي جرت أحداثه في مدينة سانت كلير قبل أيام وبدأ فوراً التحضير والتجهيز لهذه الجولة والتي تبدو أنها ستكون ساخنة وغير سهلة في وجود المنافسين الكبار على اللقب في الفئة الأولى زورقي أستراليا (أوف شور 222) وأمريكا (مس غيكو 113).

وأضاف المشرف العام على المتسابقين أن التفاؤل يبقي اللغة السائدة في معسكر الفيكتوري تيم والذي ينشد الفوز والتتويج بثالث ألقابه هذا الموسم هنا في ميشيغان وفي البحيرات العظمى والتي ستكون محور تحد لقدرات بطلينا سالم علي العديدي وعيسى آل علي، حيث تتقلب سرعات الرياح الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً في ظل التنافس على اللفة الطويلة والتي يصل طولها إلى 5.26 أميال بحرية.

أضواء

خطف سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي الأضواء في مدينة ميشيغان الأمريكية ومن قبل في مدن الولايات الأمريكية المختلفة في كوكوا بيتش وبحيرة أوزارك وساراسوتا وسانت كلير، حيث حصل الفريق على شعبية مطلقة في ظل التفوق الكبير الذي سجله على حساب أسطورة السباقات الأمريكية زورق مس غيكو 113.