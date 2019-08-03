آسيوية الملاكمة للواعدين تحت 14 سنة تنطلق اليوم في الكويت

المصدر: الكويت - وام

تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا للواعدين للملاكمة تحت 14 سنة بالكويت، والتي تقام لأول مرة كمبادرة أولى للاتحاد القاري في حقبته الإماراتية الجديدة برئاسة أنس العتيبة الذي انتخب في مارس الماضي.

وسيشارك في البطولة 167 لاعباً من 23 دولة آسيوية، وتقام منافساتها بنظام الأوزان، ويمثل الإمارات فيها بعثة مكونة من راشد المطروشي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للوفد، ومحمد مصبح الشبلي مدرباً للمنتخب، وعادل العشري مساعداً للمدرب، والحكم الدولي باسل المشجري، بالإضافة إلى 4 لاعبين هم عبد العزيز عبد الكريم، وخالد الكردي، ومحمد الزحمي، ومحمد قاسم.

وكان قد وصل في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة إلى الكويت، لحضور المنافسات التي ستقام في صالة النادي العربي، وكان في استقباله بالمطار محمد منسي العنزي رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة، وممثلون للاتحاد الآسيوي هم عمر الجابري وعلي سلامة وبسام غانم.

وعبر العتيبة عن سعادته بالإقبال الذي فاق التوقعات للمشاركة في هذه البطولة المستحدثة، لا سيما أن الاتحاد الآسيوي طوال الفترات السابقة كان يتردد في تنظيمها خوفاً من عدم حرص الدول على المشاركة فيها، مشيداً بالاتحاد الكويتي للملاكمة صاحب المبادرة في استضافة وتنظيم البطولة، وباستعداداته المميزة التي تعكس الرغبة الأكيدة في إبهار الدول الآسيوية بالتنظيم، وتوجه بالشكر إلى الدول التي اهتمت بالحدث وجهزت لاعبيها للتواجد بالبطولة.

ومن المنتظر أن يستقبل محمد ناصر عبد الله الجبري وزير الشباب الكويتي، أنس العتيبة في الأيام المقبلة بمقر الوزارة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية في لعبة الملاكمة، لاسيما أن العتيبة يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، كما أنه من المتوقع أن يتم التباحث حول آليات تعميق التعاون والتنسيق وتبادل المنافع بين الاتحادين الإماراتي والكويتي من ناحية، وبين الاتحاد الكويتي والاتحاد الآسيوي من ناحية أخرى.