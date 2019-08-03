زوارق «أبوظبي» و«فيكتوري» تحمل الآمال في تونسبيرغ

المصدر: تونسبيرغ - خالد السعدي

تحمل زوارق «أبوظبي»، و«فيكتوري تيم» الآمال والطموحات الإماراتية اليوم، لتحقيق أفضل زمن عندما تنافس في تصفيات سباق الزمن ضمن منافسات جائزة تونسبيرغ الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا2 - الجولة الثانية من بطولة العالم والتي بدأت في المدينة النرويجية يوم أمس وتختتم عصر غدٍ بإقامة السباق الرئيسي.

ينافس زورقا «فيكتوري 27» بقيادة بطلنا منصور المنصوري و«فيكتوري 4» بقيادة بطلنا أحمد الفهيم اليوم، ويشارك «أبوظبي» بقوة في المنافسة عبر زورقيه «أبوظبي 35» و«أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير، كما تشارك أيضاً من الإمارات زوارق فريق الشارقة، مع مشاركة متوقعة في هذه الجولة لأكثر من 25 زورقاً من مختلف أنحاء العالم.

ويتطلع المنصوري والفهيم قائدي زورقي فيكتوري 27 و4 اليوم إلى تسجيل أفضل توقيت من أجل المنافسة على المراكز الأولى في الجولة العالمية في ثاني ظهور للفريق هذا الموسم بعد الجولة الأولى في كوناس والتي لم يحققا فيها المطلوب، حيث يسعيان معاً للمنافسة على المراكز الأولى هذه المرة.

وأعد الطاقم الفني المرافق للفريق في النرويج العدة لخوض المرحلة المهمة اليوم في ظل مشاركة ما يزيد على 20 زورقاً تمثل بلداناً عدة، حيث ستبدأ الفعاليات اليوم بالاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين، يعقب ذلك إجراء التجارب على مجموعتين بواقع 45 دقيقة لكل فئة على مسافة كورس السباق والتي تصل إلى 1510 أمتار.

وعقب فترة الظهيرة يترقب الجمهور النرويجي التنافس الساخن على مراحل تصفيات سباق أفضل زمن، حيث ستوزع الزوارق في المرحلة الأولى إلى ثلاث مجموعات تمنح كل واحدة 20 دقيقة للدوران حول لفة كورس السباق ليصعد أفضل 5 زوارق إلى المرحلة الثانية التي تجمع 15 يتنافسون لمدة 15 دقيقة يتأهل منهم 10 زوارق إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة، والتي تمنح الفرصة فيها مرة واحدة لكل زورق للدوران منفرداً في كورس السباق.

ويحمل زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي طموح الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة خاصة وأنه المتصدر حالياً بعد النتائج المبهرة في الجولة الافتتاحية من البطولة في ليتوانيا.

مغامرة

ويعد مسار النرويج مغامرة كبيرة للمتسابقين، حيث إنه يحمل قانوناً ثابتاً بعدد المشاركين في كل جولة في السباق الرئيسي، ومن الأهمية معرفة أن 18 زورقاً فقط ستشارك في السباق الرئيسي على المسار الذي يبلغ طوله 1510 أمتار، حيث إن سبب تقليص المشاركين هو مسافة المسار القصيرة نوعاً ما أو هي الأقصر بين كل المسارات التي نشهدها طيلة الموسم في سباقات الفورمولا2، وبالرغم من أن الرقم قد يبدو قليلاً إلا أنه يعد أفضل مقارنة بموسم 2017، والذي تم من خلاله السماح بمشاركة 16 زورقاً هنا في النرويج، لتكون احتمالات المشاركة الآن أفضل بالنسبة لكل الحاضرين.

ويدخل جولة النرويج منافسون أشداء، حيث لن يكون طريق فريق أبوظبي مفروشاً بالورود من أجل الوصول لمراكزه التي يأمل تحقيقها، ففي هذه الجولة بالتحديد يشارك المتسابق النرويجي القديم فرودي، حيث ينتظر هذه الجولة دائماً لكي يبرز من خلالها تفوقه أمام جمهوره وحضور الجولة، كذلك يشارك النرويجي توبايس مونتيكاس وهو من كان متصدراً في الجولة الماضية ولديه حضور دائم على منصات التتويج، أيضاً الليتواني إدغراس ريابكو أحد المنافسين دوماً على لقب البطولة، كذلك السويدي دانييل سيجينمارك الذي تألق الجولة الماضية وحقق وصافة الجولة، ولكن الأعين ستكون مركزة على ممثلي النرويج، الدولة المستضيفة للحدث في هذه المنافسة، والذين يمتلكون الطموح الأكبر للوصول إلى المراكز الأولى أمام جماهيرهم.

أحداث

وتبدأ من الصباح الباكر أحداث مختلفة عبر البطولة قد يكون أهمها اجتماعات متنوعة لكل الفئات المشاركة في الكرنفال البحري المقام في تونسبيرغ، ثم لاحقاً سيكون الحدث الأهم خلال الجولة، وهو انطلاق سباق أفضل زمن في تمام الخامسة مساءً، والذي سيبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى، والتي قد تنقسم إلى ثلاث مراحل حسب عدد المشاركين في المنافسة، وبعدها يتأهل 15 زورقاً من المراحل الثلاث إلى التصفية الثانية من السباق، وبعد ذلك يتأهل العشرة الأفضل إلى التصفية الثالثة والختامية، والتي ينطلق عبرها كل زورق لوحده في دورتين كي يصل إلى الزمن الأفضل وتحقيق النتيجة التي تضع أصحاب الأزمنة الأفضل في مقدمة الانطلاقة الرئيسية للسباق الختامي لاحقاً.

والجدير بالذكر أن الزوارق التي تحل بعد المركز الخامس عشر ستدخل في سباق خاص في ما بينها يتأهل منه ثلاثة زوارق فقط للمشاركة في السباق الرئيسي ويودع البقية الجولة قبل انطلاق السباق الرئيسي، وبذلك تصعب المنافسة أكثر على الحاضرين في هذه الجولة وتصبح أكثر قوة، خاصة أن عدم التأهل مع الزوارق للمشاركة في المنافسة يعني الضعف الفني لأي زورق يفشل في ذلك.

تتويج

عكس سباقات الفورمولا 1 فإن بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 لا تتوج بطل الموسم في فئة الزمن الأفضل وبالتالي لا يوجد نقاط تمنح في كل جولة للمتسابقين عن المراكز الأولى في سباق السرعة.