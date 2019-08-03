فريق الإمارات يشارك في سباق «لندن - سَري» الكلاسيكي

المصدر: لندن - البيان الرياضي

توجهت تشكيلة متنوعة من فريق الإمارات إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في سباق «لندن- سَري» الكلاسيكي، ويقود ألكسندر كريستوف التشكيلة الأوروبية التي تضم كلاً من النرويجي سفين إيريك بيستروم، والسويسري توم بولي، والبرتغالي روي أوليفييرا، والثلاثي الإيطالي ماركو ماركاتو، وأوليفييرو ترويا، وروبيرتو فيراري. ويقود الفريق المدير الرياضي سيموني بيدرازيني.

وتعليقاً على مشاركته المقبلة، قال ألكسندر كريستوف قائد فريق الإمارات للدراجات: «أحب هذا السباق كثيراً، فقد سبق لي أن حققت الفوز في العاصمة البريطانية عندما شاركت فيه عام 2017. سيكون مسار السباق هذا العام أكثر صعوبة، إلا أنني أعتقد أن هذا التغيير سيكون في صالحي، حيث أتمتع بلياقة عالية، وستكون أمامي فرصة كبيرة للانطلاق في سباق السرعة وإحراز نتيجة متقدمة».

يقام سباق «لندن- سَري» الكلاسيكي، والذي يبدأ غداً انطلاقاً من متنزه «بوشي بارك» على مسار بطول 169 كيلومتراً حول مدينة «سَري»، وذلك قبل الوصول إلى خط نهاية السباق في شارع «The Mall» الذي يعد أحد أشهر شوارع المدينة. كما سيتعين على الدراجين المشاركين مواجهة مسافة تسلق بارتفاعات قاسية ما لا يقل عن خمس مرات، وهي إضافة جديدة إلى مسار السباق قد تصب في صالح قائد فريق الإمارات.