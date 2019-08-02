بعثة السباحة إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر اليوم، بعثة منتخبي السباحة للناشئين والفتيات، للمشاركة في البطولة العربية للأعمار السنية، التي تنطلق بعد غد 7 أغسطس الحالي، ويترأس البعثة عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، وتضم مريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة النسائية، وتبحث السباحة الإماراتية من خلال تلك البطولة، عن أول ميدالية عربية للفتيات، في وجود نخبة من أفضل السباحات من مختلف الدول العربية، وأكدت مريم الشامسي، أن الإمارات تنتظر مشاركة تاريخية للفتيات في البطولة العربية بالمغرب.

وأنهى منتخب السباحة معسكره الداخلي في أبوظبي، بحفل تكريم للسباحين، كما قام الأمين العام عبد الله الوهيبي، بزيارة إلى نادي تراث الإمارات، والاجتماع مع السباحين، كما تبادل الدروع التذكارية مع المسؤولين عن نادي تراث الإمارات.