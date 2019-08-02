لجنة انتخابات «القوى» تتلقى طلبات الترشح لعضوية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استلمت لجنة انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، استمارات الأندية الراغبة في الترشح لـ 8 مقاعد في عضوية مجلس إدارة ألعاب القوى للفترة التكميلية 2019 - 2020، حيث بلغ العدد الإجمالي 7 أندية من أصل 22 نادياً تم تعميم الاستمارات عليهم، على أن يتم إعلان القائمة المعتمدة للمرشحين 5 أغسطس الجاري، ومن ثم قبول الطعون والاعتراضات في اليوم الذي يليه مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الانتخابات الذي عُقد أمس الأول، وشهد إجراءات فتح المظاريف لحصر الأندية المتقدمة للترشح على الفئات الثلاث المدرجة بالعملية الانتخابية لاتحاد ألعاب القوى والتي تتمثل في فئة الرئيس، والأعضاء، والعنصر النسائي حيث حضر الاجتماع كل من الأعضاء محمد كاهور، حسن المرزوقي، ويوسف أحمد بن كرم.

وعممت لجنة الانتخابات الاستمارات على كافة الأندية بصفة عامة حيث يحق لـ20 نادياً فقط الترشح باستثناء ناديي رأس الخيمة ومسافي اللذين تم استبعادهما لعدم المشاركة في أنشطة الاتحاد لموسمين متتاليين.

وتقدم نادي شباب الأهلي دبي باستمارات مرشحيه عن فئتي الرئيس والعنصر النسائي، فيما تقدم الوصل عن فئة الرئيس فقط، وكل من النصر والفجيرة والعربي لعضوية مجلس الإدارة، كما تقدم نادي الجزيرة الحمراء باستماراتين لعضوية مجلس الإدارة والعنصر النسائي، بينما أرجع نادي خورفكان الاستمارات ولم يسجل ترشيحه لأية فئة.

وحددت لجنة الطعون يوم 18 أغسطس الجاري، موعداً لغلق باب الاعتراض، قبل أن يتم إصدار قرارات الطعون في 25 من الشهر ذاته.