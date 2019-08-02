10 فرق أحدثت نقلة نوعية في دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكد سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة، أن منظومة اللعبة شهدت نقلة نوعية الموسم الماضي بفضل ارتفاع العدد إلى 10 فرق على مستوى الرجال مما انعكس على شكل التنافس القوي في جميع بطولات الموسم، وقال المطوع في حديث خاص لـ «البيان الرياضي» إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، أثمر عن ظهور فرق جديدة انضمت لكرة السلة ورفعت من مستوى اللعبة، كما أشار للدعم والاهتمام من مجلس أبوظبي الرياضي بالألعاب الجماعية في أندية أبوظبي التي كانت لها بصمتها الموسم الماضي.

من 6 إلى 10

وأوضح سالم المطوع أن مسابقات كرة السلة على مستوى الرجال الموسم الماضي، شهدت مشاركة 10 فرق بعد سنوات طويلة امتدت أكثر من 15 عاماً ظلت فيها اللعبة تعاني من تقلص عدد الفرق بين 5 و6 فرق فقط، وقد أحدث تضاعف العدد تنافساً قوياً، كما أسهم في انتشار اللعبة جغرافياً بين أبوظبي ودبي والشارقة بمختلف مناطقها، وأشار إلى أن التنافس القوي ظهر من خلال منصات التتويج وحصول النصر وشباب الأهلي على الألقاب مع منافسة قوية من الوصل والشارقة، زيادة على ظهور فرق مميزة مثل البطائح الذي احتل المركز الخامس في الدوري برغم حداثة عهده ومشاركته لأول مرة في الدوري.

18 فريقاً

وكشف سالم المطوع عن ارتفاع عدد الفرق إلى 18 فريقاً الموسم المقبل على مستوى الرجال والفرق السنية، منها 10 على مستوى الرجال، مشيراً إلى أن نادي الجزيرة الحمراء سيكون أحدث الوافدين ضمن منظومة كرة السلة، وقال إن المراحل السنية تجد الاهتمام الكبير من اتحاد السلة.

وتوقع المطوع أن تكون المنافسة أقوى في الموسم المقبل، وخاصة من الشارقة صاحب اللقب الخليجي لموسمين على التوالي، والذي دعم صفوفه بأحد أفضل اللاعبين الدوليين وهو راشد ناصر، وقال إن الشارقة سيكون منافساً شرساً لفرق الوصل وشباب الأهلي والنصر، وإن اتحاد السلة سعيد بالنقلة النوعية التي حدثت بالنسبة للكم والكيف في منظومة اللعبة، حيث يسهم ذلك في رفع مستوى المنتخبات الوطنية على مستوى المراحل والمنتخب الأول.

لا تعديلات

أوضح سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة، أن الموسم المقبل سيقام بذات الشروط واللوائح ولا توجد أي تعديلات سواء بالنسبة لشروط تسجيل اللاعبين المواطنين أو المحترفين الأجانب.