«فيكتوري 3» متحفز لصدارة مونديال الفئة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدو (أسياد البحار) سفراء الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم، عبر الزورق 3، على أهبة الاستعداد، متحفزين لخوض منافسات الجولة الخامسة قبل الختامية من بطولة العالم 2019 للزوارق السريعة (الفئة الأولى)، ويطلق على تلك الجولة، سباق جائزة البحيرات العظمى، الذي تستضيفه، مدينة ميشيغان الأمريكية، وتنطلق فعالياته يوم غد بالتجارب الرسمية لجميع الزوارق المشاركة، فيما يقام السباق الرئيسي يوم بعد غدٍ، ووصلت قافلة مؤسسة «الفيكتوري تيم» التي تضم مقر الفريق والورشة المتنقلة إضافة إلى الكادر الإداري والفني من الخبراء والفنيين، مبكراً إلى المدينة الأمريكية التي تحتضن الحدث الكبير، والتي لا تبعد كثيراً عن مدينة سانت كلير التي احتضنت الجولة الرابعة الماضية، والتي شهدت تتويج (أسياد البحار) على حساب منافسيهما في الفئة الأولى.

المر ينضم للوفد

ومن المنتظر أن ينضم إلى وفد مؤسسة الفيكتوري تيم في مدينة ميشيغان حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، لترؤس الوفد إلى جانب المشرف العام على الفريق بطلنا العالمي محمد سيف المري وقائدي زورق فيكتوري 3 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، ويسعى ممثل دولة الإمارات الوحيد في الحدث الكبير، والذي يجوب الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهر مايو الماضي، إلى تحقيق الانتصار الثالث في البطولة العالمية، والثاني على التوالي، ليواصل تربعه على قمة الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى.

«فيكتوري3» يتصدر

ويتصدر زورق فيكتوري 3 منافسات الفئة الأولى برصيد 383 نقطة قبل سباق ميشيغان سيتي بعد غدٍ، حيث يطمح في الحصول على العلامة الكاملة من اجل الابتعاد عن منافسيه قبل التحول إلى الجولة السادسة والختامية التي يحتضنها ساحل سانت ماري في ولاية فلوريدا، خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتفوق سفراء الإمارات، على منافسيهما في الفئة الأولى الزورقين الاسترالي أوف شور 222، بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا، والذي يحتل حالياً المركز الثاني، متخلفاً عن أبطالنا بـ 11 نقطة، فيما يأتي أسطورة السباقات البحرية الأمريكية زورق مس غيكو 113 بقيادة الثنائي البريطاني ستيف كرتيس ومايلز جينينس في المركز الثالث برصيد 360 نقطة، ويخوض (أسياد البحار) البطولة العالمية في أمريكا للمرة الأولى، بعد اكتسابها صبغة جديدة باعتراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- وبإشراف الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة -أيه بي بي أيه- وجمعية الزوارق السريعة -أو بي سي- وبمشاركة عدد من الفرق العالمية التي اشتهرت في مجال سباقات -الفئة الأولى- التي عادت من جديد بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

تنافس احترافي

ويشكل سباق الفئة الأولى في بطولة العالم التي تجمع ما يصل إلى 14 فئة مختلفة قمة التنافس الاحترافي في وجود نخبة أبطال العالم في هذه الرياضة لا سيما الفريق الأمريكي في زورق مس غيكو 113 الذي يقوده بطل العالم 8 مرات سيتف كرتيس ومواطنه مايلز جينينس وهما من أقدم المتسابقين البريطانيين في العالم إضافة إلى زورق استراليا أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا وهما من الأبطال العالميين في رياضة الزوارق السريعة

قوة المحركات

وقيدت اللجنة المنظمة وبإشراف الاتحادين الدولي والأمريكي من قوة المحركات في كل زورق بوضع محركين في كل زورق بقوة 2200 حصان صديقة للبيئة من إنتاج شركة ميركوري العالمية الأمر الذي جعل المنافسة تشتعل بين الفرق في ازدياد فرصة التنافس وهذا ما ظهر جلياً في الجولات الأربع الأولى في تبادل الفوز والانتصارات بين الزوارق الثلاثة وهو مرشح للاستمرار في الجولتين المتبقيتين في ميشيغان وسانت ماري.

أكد الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدا زورق فيكتوري 3 متصدر الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى في بطولة العالم للزوارق السريعة 2019 في أمريكا أن حلمهما الاستمرار في المحافظة على صدارة الترتيب العام ومعانقة المركز الأول وتحقيق الرقم واحد في أول ظهور للزورق الأزرق في البطولة العالمية بعد زيارات متقطعة بداية في التسعينيات عبر جيل العمالقة من أساطير المؤسسة ويستمر اليوم عبر هذا الجيل ونأمل أن نكون خير ممثل لهم.

ترتيب

1- فيكتوري 3 (الإمارات) 383 نقطة

2- أوف شور 222 (استراليا- إيطاليا) 372 نقطة

3- مس غيكو 113 (أمريكا) 343 نقطة

جولات المونديال

الجولة الأولى في كوكوا بيتش: الفائز مس غيكو 113 (أمريكا)

الجولة الثانية في بحيرة أوزارك: الفائز فيكتوري 3 (الإمارات)

الجولة الثالثة في ساراسوتا: الفائز أوف شور 222 (أستراليا)

الجولة الرابعة في سانت كلير: الفائز فيكتوري 3 (الإمارات)

الجولة الخامسة من 2-4 أغسطس في ميتشغان

الجولة السادسة من 10-12 أكتوبر في سانت ماري