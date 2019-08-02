728 لاعباً ولاعبة يدشنون مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 26، مساء اليوم بفندق سوفتيل الكورنيش بأبوظبي، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى 10 من الشهر الجاري، بمشاركة 55 دولة، يمثلها 728 لاعباً ولاعبة، من بينهم شباب وفتيات الإمارات، ونخبة المصنفين في العالم، ويبدأ المهرجان الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، ويتضمن 7 بطولات، وتبلغ جوائزه 300 ألف درهم، بحفل افتتاح يستمر لمدة 30 دقيقة، ثم تنطلق بعده مباريات المهرجان، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم والعرب، يتقدمهم نجم المنتخب الوطني الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن، بجانب المصنفين الأوائل في اللعبة بالعالم.

تجهيزات خاصة

وأنهت اللجنة المنظمة التي يترأسها حسين عبد الله الخوري كل التجهيزات الخاصة بتنظيم رائع ومبهر يتفوق على النسخ الماضية من المهرجان الذي انطلق في عام 1990 للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي وظل يقام بشكل سنوي، ليخطف الأنظار في العالم ويكون قبلة يتوافد إليها نجوم اللعبة في كل عام.

وتمثل النسخة الحالية انعكاساً للتطور الذي يشهده المهرجان من عام إلى آخر من خلال المشاركة الكبيرة للمصنفين الأوائل ونجوم اللعبة في قارات العالم المختلفة، بالإضافة إلى عدد البطولات التي تقام ضمن المهرجان والتي تغطى جميع الفئات النوعية، فضلاً عن عدد المشاركين الكبير الذي يؤكد قيمة المهرجان الفنية.

وبذلت لجنة العلاقات العامة والاستقبال والإعاشة جهداً كبيراً بانتشارها في مطارات الدولة المختلفة لاستقبال العدد الكبير من ضيوف المهرجان بمختلف فئاته للأساتذة والبطولة المفتوحة وبطولة الناشئين التي تشهد مشاركة كبيرة من الصاعدين من مختلف دول العالم، ويتقدم المنتخب الهندي قائمة المشاركين بأكثر عدد من اللاعبين، حيث يضم 76 لاعباً ولاعبة.

تقدم اللعبة

وأشاد حسين الخوري باستمرارية تنظيم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مشدداً على أهمية ودور المهرجان في تحقيق التقدم للعبة الشطرنج ولجميع الممارسين لها من شباب الإمارات الواعدين، وأكد أن المهرجان يولي اهتماماً كبيراً لدعم الحدث بمقومات التميز والنجاح كافة، وتعزيز مكانته في أجندة الفعاليات الرياضية لإمارة أبوظبي، انطلاقاً من خططه وبرامجه لتحقيق التطور في الألعاب الفردية والجماعية كافة في أندية أبوظبي، مثنياً على جهود نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة واللجنة المنظمة القائمة على تنظيم المهرجان، الذي يعد محطة مهمة للاعبين كافة للتنافس الشريف بجميع فئاته ومسابقاته المتنوعة‪.

نقل

سيقوم عدد من القنوات المحلية والدولية والمواقع الدولية المتخصصة بنقل وقائع حفل الافتتاح وبعض مباريات المهرجان الذي تتخلله رحلات ترفيهية أعدتها لجنة العلاقات العامة العديد للوفود المشاركة، حيث تزور بعض المناطق السياحية والتجارية والتراثية.