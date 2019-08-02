«الجودو» يواصل ترتيباته لاستضافة النسخة 11 من بطولة غراند سلام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد المصارعة والجودو، ترتيباته التنظيمية، لاستضافة النسخة 11 من بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو، التي تقام في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 77 دولة، وتشهد في هذه النسخة مشاركة أول منتخب لاجئ، والذي تستضيفه الإمارات، تجاوباً مع استراتيجية الاتحاد الدولي للعبة، والتي تدعو للتسامح والسلام والمحبة.

وحرص محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد، على المتابعة الدقيقة من جانبه على سير خطة الإعداد لاستضافة الحدث العالمي المهم، الذي تحتضنه أبوظبي بنجاح سنوياً، ووقف على كافة الترتيبات، متابعاً لعمل اللجان الفرعية، واطمأن بن ثعلوب على اهتمام اللجان بأداء المهام الموكلة إليها، داعياً إلى مواصلة المزيد من الجهد، خاصة أن البطولة ظلت تحظى خلال النسخ الماضية، بإشادات عالمية مستمرة.