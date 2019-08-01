وفد «السباحة وأبوظبي الرياضي» يطّلع على تجربة مونديال كوريا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

زار وفد من اتحاد السباحة ومجلس أبوظبي الرياضي، بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في كوريا الجنوبية مؤخراً، من أجل الاطلاع على كافة ترتيبات البطولة، وإجراء عدد من اللقاءات مع مدير الاتحاد الدولي الأوروغواني خوليو ماغليوني، والمدير التنفيذي وعدد من القيادات، وذلك من أجل الاطلاع على تجربة الاتحاد الكوري في تنظيم بطولة العالم للألعاب المائية الـ 18، للاستفادة منها في تنظيم بطولة العالم في أبوظبي العام المقبل،.

والتقى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، برئيس وأعضاء الاتحاد الكوري الجنوبي للسباحة، واطلع فريق العمل على تجربة الاتحاد الكوري في تجهيز وتأهيل السباحين والمنتخبات للألعاب المائية المختلفة، وكذلك الاطلاع علي مبادرات الإرث الرياضي لاستضافة بطولة العالم المقبلة للألعاب المائية، وقال الوهيبي إن الزيارات قد تم تنسيقها للاستفادة من الخبرات السابقة، ورفع المستوى الفني والتنظيمي للكوادر الرياضية بكل من الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد أن الإمارات ليست غريبة على استضافة مثل هذه البطولات العالمية للسباحة، وتملك الخبرات التي تؤهلها لنجاح استضافة أي بطولة، مشيداً بتنظيم بطولة العالم للألعاب المائية بنسختها 18 في غوانغجو، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وقد تم الحديث والتواصل، وذلك تمهيداً لاستضافة ⁧أبوظبي⁩ للنسخة الـ 15 لبطولة العالم للسباحة 2020 (المجرى القصير 25 متراً).