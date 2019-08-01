البطران: اهتمام الأندية ساعد على تطوّر الجوجيتسو الإماراتي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مسؤول ملف الأندية، باهتمام الأندية باللعبة، وعملها المستمر من أجل التطور، ذاكراً أن جهود الأندية أثمرت تطور المستوى الفني، خاصة أنها توجد في كل المنافسات داخل الدولة وخارجها، ما أتاح لها فرصة الاحتكاك القوي، وظهور الأبطال بمستويات جيدة، مثلما حدث في البطولات الأخيرة، وذكر أن الجوجيتسو الإماراتي أصبح يضع بصمته في كل المنافسات، وله حضور متميز، وأن كل ذلك نتاج الاهتمام الذي يبدأ أولاً من القيادة الرشيدة.

تكوين

وأشار البطران إلى أن الأندية تقوم بعمل جيد، وتهتم باللعبة، على غرار ما يحدث في نادي بني ياس والجزيرة والظفرة وغيرها، مع دخول الإمارة الباسمة في حلبة التنافس، ممثلة في نادي الشارقة ونادي الشارقة للدفاع عن النفس، وقال: «من المفرح أن نشاهد عدداً كبيراً من بناتنا في لعبة الجوجيتسو، بل ويثبتن وجودهن بنيل الميداليات الملونة، وكذلك أبطال اللعبة من الشباب المجتهدين في كل المنافسات».

وأكد يوسف البطران، أن مشاركة الأندية في بطولات أبوظبي جراند سلام خارج الدولة، تحقق للاعبين العديد من المكاسب، مثل الاحتكاك والوجود في أجواء المنافسات مع اكتساب الخبرة من السفر، ومشاهدة أسماء لامعة ونجوم كبار على أرض الواقع، للاستفادة من مستوياتهم وتجاربهم السابقة، وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه البطولات إعداداً جيداً للمنافسات المحلية.