«سوبر اليد» يدشّن منافسات الرجال في الموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تدشن بطولة السوبر الإماراتي في السادس من سبتمبر المقبل، موسم مسابقات رجال اليد 2019/‏2020، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، بطل ووصيف دوري الموسم الماضي، وتنطلق مباريات دوري رجال اليد في العاشر من نفس الشهر.

وتقام بطولة كأس نائب رئيس الدولة خلال شهري ديسمبر المقبل، أثناء توقف مباريات الدوري، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل مسك ختام الموسم، وتختتم قبل بدء في شهر رمضان المبارك، وسيتم لاحقاً إقامة مراسم القرعة لمسك الختام مع كؤوس لمراحل السنية.

كما سيشهد الموسم مباراة السوبر الخليجي في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته في 11 أكتوبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة، ويجمع بين بطلي دوري اللعبة في دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتم إلغاء بطولة كأس الإمارات، لتكدس البطولات الداخلية والخارجية الخليجية والعربية والآسيوية على مستوى الأندية والمنتخبات.