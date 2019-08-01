سفارة غامبيا بالإمارات تهنئ الرزوقي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

هنأت سفارة غامبيا بالإمارات، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بفوزه الكاسح بمنصب رئاسة الاتحاد القاري للدورة الممتدة حتى عام 2023.

وذلك بزيارة قام بها مصطفى بوجانغ نائب سفير غامبيا بالدولة، والسكرتير الأول في السفارة، إلى اللواء «م» الرزوقي في نادي ضباط شرطة دبي، وبارك بوجانغ بفوز الرزوقي، متوقعاً أن تشهد كاراتيه آسيا تحت قيادته نهضة حقيقية خلال الدورة الجديدة، ومن جانبه، تقدم الرزوقي بخالص الشكر والتقدير لسفارة غامبيا في الإمارات، على مبادرته الراقية بتقديم التهنئة.