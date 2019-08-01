سفراء الإمارات للفورمولا يتحدون المياه النرويجية

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان الرياضي

تتجه بوصلة سفراء الإمارات، وأمراء البحار، زوارق «فيكتوري تيم وأبوظبي والشارقة»، إلى النرويج اليوم، وتحديداً إلى أقدم مدنها والقارة الأوروبية مدينة تونسبيرغ التي تحتضن، منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بمشاركة قوية من 25 زورقاً مشاركاً من مختلف قارات العالم، تخضع للتجارب الحرة غداً، ثم تدخل في منافسات تصفيات أفضل زمن بعد غدٍ والتي تعتبر بطولة خاصة، فيما سيكون الرهان كبيراً على السباق الرئيسي المقرر له الأحد المقبل عبر عدد من المراحل، والذي يمثل مسك ختام للجولة الثانية.

تطلعات «فيكتوري»

ويأمل نجما الفيكتوري تيم المتسابقين منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27 وأحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4، في تحقيق نتائج طيبة في مياه المدينة الأقدم في القطر الأوروبي، خاصة بعد أن حقق المنصوري المركز السابع عشر بالجولة الأولى، فيما تعرض الفهيم للانقلاب في التجارب الرسمية.

ولم يتمكن من خوض السباق الرئيسي في أول ظهور رسمي له في هذه الفئة، بعد تألقه العام الماضي، وعمل الجهاز الفني لفريق الفيكتوري تيم في الفترة الماضية على تحسين أداء الزورقين واللذين صنعا في مؤسسة الفيكتوري تيم من أجل تحقيق سرعات جيدة تقارع الزوارق المشاركة والتي تفوقت خلال اللفات بفارق ثانيتين في عدد من اللفات وهو أمر يحدث الفارق كثيراً في تحديات سباقات الفورمولا2.

أبوظبي يتصدر

وبدوره، تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 إلى مدينة تونسبيرغ، للمشاركة والاستعداد لتفاصيل الجولة الثانية من بطولة العالم، ويبحث فريق أبوظبي عن الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة والبقاء في المقدمة، خاصة وأن زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، قد تمكن من تحقيق لقب الجولة الأولى من البطولة.

والتي أقيمت في كوناس الليتوانية خلال يوليو الماضي كي يضيف أول عشرين نقطة له في صدارة البطولة، ويخرج الفريق من استراحة محارب قصيرة استمرت لثمانية أيام، بعد أن كان قادماً من جولة أوروبية استمرت لشهر كامل وحقق من خلالها 21 كأساً وميدالية في أربع بطولات مختلفة كي يكون الإنجاز متواصلاً ومستمراً للفريق طوال المشاركات الصيفية الدولية.

فحص وتسجيل

ومن المقرر أن يكون يوم غدٍ موعد انطلاق الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، والتي قد تستقبل في هذه الجولة أكثر من 25 زورقاً مشاركا ومنافساً، كما أن جولة تونسبيرغ دوماً تضم أكثر من منافسة، حيث يقام سباق السبيد ران بين الزوارق المشاركة بالإضافة إلى إقامة سباق الماتش ريس أيضاً، وتحمل هذه الجولة إلى سكان تونسبيرغ أياماً، مبهجة، حيث إنها تقام على شكل كرنفال بحري يضم العديد من المنافسات والفعاليات والأنشطة المتصلة بالبحر.