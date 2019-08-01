منتخب الأجسام يعود محملاً بـ 6 ميداليات آسيوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

استقبلت أسرة بناء الأجسام الإماراتية، بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، أول من أمس، لدى عودتها المظفرة من بطولة آسيا التي جرت في الصين، بحصاد طيب بلغ 6 ميداليات ملونة (ذهبية - فضيتين - 3 برونزيات).

وكانت الورود في انتظار الأبطال، وقدمها علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، وعبد المجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد، فيما ضمت البعثة التي ترأسها عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، 18 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي.

وكان منتخبنا قد تمكن من الفوز بست ميداليات ملونة، أضيفت لرصيد الإنجازات الإماراتية الرياضية، وذلك بواقع ذهبية حققها اللاعب عبد الله مبارك المطيري، وفضيتي أحمد الياسي في فئة الشباب، ومحمد سبيل فيروز، وثلاث برونزيات حققها كل من عمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف، وخليفة برمان الحمودي.

إنجازات جديدة

وأكد علي بن حيدر، أن اتحاد بناء الأجسام، حريص على دعم ديمومة النجاحات الإماراتية بإنجازات جديدة خلال المشاركات المقبلة، وأن وتيرة العمل بتصاعد واضح لتحقيق ذلك قبل دخول منافسات بطولة العالم المقبلة في الفجيرة نوفمبر المقبل، وبارك للاعبين المتوجين بالميداليات الملونة.