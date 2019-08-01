مارتن وكوستا يشاركان في سباق سان سيباستيان الكلاسيكي

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

بعد أقل من أسبوع على اختتام جولة فرنسا، يستعد النجمان دان مارتن وروي كوستا من فريق الإمارات للمشاركة في سباق سان سيباستيان الكلاسيكي بإسبانيا السبت المقبل، وسيقود الثنائي تشكيلة فريق الإمارات التي تضم 7 دراجين، هم روي كوستا، ودانييل مارتن، وخوان سيباستيان مولانو، وتادي بوجاتشار، ويان بولانك، وألكسندر ريابوشينكو، وروري سوذرلاند، كما سيقود الفريق المديران الرياضيان جوكسان ماتين ونيل ستيفنز، ويعد سباق سان سيباستيان الكلاسيكي أحد أصعب سباقات اليوم الواحد ضمن الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، حيث يضم السباق الإسباني ثماني مسافات تسلق مصنفة ضمن المسار الذي يمتد على طول 227.3كم.