الفجيرة تستعد لتنظيم بطولة العالم لبناء الأجسام في نوفمبر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا ورئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الفجيرة على أبواب تنظيم نسخة نوعية ومميزة من كافة الجوانب لبطولة العالم لبناء الأجسام، والتي ستستضيفها الفجيرة نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

منافسة

وقال الشرقي في تصريحات صحفية تزامناً مع مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والتي انعقدت في الصين أول من أمس: «لقد تم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي لبناء الأجسام لحضور منافسات بطولة العالم، والتي نتطلع إلى أن تكون الأقوى تنافسياً والأفضل تنظيماً بين نظيراتها بحكم الخبرة التنظيمية للجنة المنظمة، والتي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى».

ترحيب

ورحب الشرقي بجميع أعضاء أسرة اللعبة في مختلف دول العالم للقدوم لمجمع زايد الرياضي في الفجيرة في الإمارات، متطلعاً لمشاركة فنية بارزة من الجميع.

وكان منتخب الإمارات قد أكمل مهمته الحالية بالفوز بست ميداليات ملونة أضيفت لرصيد الإنجازات الإماراتية الرياضية، وذلك بواقع ميدالية ذهبية حققها اللاعب عبد الله مبارك المطيري، وفضية أحمد الياسي في فئة الشباب ومحمد سبيل فيروز، وثلاث برونزيات حققها كل من عمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف، وخليفة برمان الحمودي.