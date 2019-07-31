منتخب الطاولة يستعد في الصين لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل منتخب كرة الطاولة إلى مدينة شنجدو الصينية، لإقامة معسكر إعداد، لمدة أسبوعين، قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا للفرق، والمقرر إقامتها بالعاصمة الأردنية عمان، من 15 إلى 20 أغسطس المقبل، وتتكون البعثة من 13 لاعباً وقد انتظم الفريق في معسكر داخلي بدبي لمدة شهر قبل السفر إلى الصين.

ويشارك المنتخب في فئات تحت 21 سنة والشباب تحت 18 سنة، وناشئين تحت 15 سنة وأشبال تحت 12 سنة، كما يشارك المنتخب الوطني للرجال، في بطولة آسيا بإندونيسيا في الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر القادم وذلك بأربعة لاعبين هم عبد الله البلوشي، صلاح الدين عبد الحميد، عيسى إبراهيم وزبير هاشم.