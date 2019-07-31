احتفال «كاراتيه الشارقة» يبارك إنجاز الرزوقي بالرئاسة الآسيوية

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى «كاراتيه» الشارقة، فخره واعتزازه الكبيرين بالإنجاز الإداري المرموق الذي حققه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بفوزه الكاسح بمنصب رئاسة الاتحاد القاري.

وذلك من خلال زيارة معبرة قام بها وفد من نادي الشارقة، أول من امس في نادي ضباط شرطة دبي للتهنئة بالفوز الكبير، وضم وفد «كاراتيه الشارقة»، سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الفردية.

وحميد شامس وعبدالرحمن المليحي وناصر عاشور وأيوب حسين، أعضاء إدارة الألعاب الفردية في النادي. وحظي وفد «كاراتيه الشارقة» باستقبال مميز تقدمه اللواء «م» الرزوقي، وبحضور راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، ومحمد الشحي والخبير محمد عباس.