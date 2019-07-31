إطلاق برنامج محمد بن زايد لتعليم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في مؤتمر صحفي اليوم بنادي المراسلين الأجانب بأبوظبي عن إطلاق برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو في مخيم مريجب الفهود للاجئين بالأردن لتعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل.

وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة بالمز الرياضية. ويقام هذا المشروع بالتوازي مع معسكر محمد بن زايد الصيفي لتدريب البنين والبنات على فنون ومهارات رياضة الجوجيتسو في أكثر من 40 مدرسة بمختلف إمارات الدولة خلال المرحلة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس، من ضمنها 4 أسابيع في مخيم مريجب بالأردن.

أكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجوجيتسو في الدولة جعلت منها واحدة من أهم الرياضات في الإمارات، وتشهد شعبية متنامية عاماً بعد آخر.

وذلك بفضل الدعم والمؤازرة التي تجدها من سموه والتشجيع الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وقال: إن انتقال هذه الرياضة إلى مخيمات اللاجئين في الخارج يمثل نقلة نوعية في تسخير الرياضة لخدمة القضايا الإنسانية، وخطوة متقدمة في سبيل توفير ظروف حياة أفضل للاجئين داخل مخيماتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في مستقبل حياتهم.

اهتمام

وأوضح أن هذه المبادرة النوعية تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف: «ظلت الرياضة بصورة عامة على امتداد تاريخها العريق جسراً للتواصل الإنساني بين الشعوب، وواحدة من أهم أدوات ووسائل تجسير الهوة بين دول العالم وتقوية الأواصر بين بني البشر في كل مكان»، مشيراً إلى أن المبادرة التي تأتي بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين تؤكد سير مؤسساتنا الرياضية على طريق البذل والعطاء.

وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الهلال الأحمر واتحاد الإمارات للجوجيتسو وطيران الاتحاد والاتحاد الدولي للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، مؤكداً أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق أهداف المبادرة بمستوياتها الإنسانية والرياضية والاجتماعية.

خطوة جديدة

في نفس السياق أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو يخطو اليوم خطوة جديدة خارج حدود الوطن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في مختلف إمارات الدولة خلال العامين الأخيرين.

وأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسعده بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة لتقديم خدمة رياضية راقية لأهلنا في مخيم مريجب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأن يساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأبناء والبنات في المخيم.

وتابع: يسرنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن نعمل يداً بيد مع الهلال الأحمر الإماراتي، والاتحاد الدولي للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية، وطيران الاتحاد، لتطبيق واحد من أبرز وأهم البرامج الرياضية لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو في أحد معسكرات اللاجئين.

وهو الأول من نوعه في العالم على هذا المستوى الذي يقدم خدمات رياضية لتلك الفئة التي تعرضت للكثير من صنوف الألم، وأن نقدم لهم قيم هذه الرياضة كي تغير في حياتهم وتوفر لهم الطاقة الإيجابية التي يحتاجون إليها في تلك المرحلة.

وأوضح: سوف يكون أبناء الإمارات المتطوعون من أبطال وبطلات الجوجيتسو مع أشقائهم في مخيم مريجب الفهود يشاركون يداً بيد في تنظيم الحدث من أجل مشاركتهم الفرحة بوصول هذا البرنامج إليهم، والتأكيد لهم بأنهم ليسوا وحدهم، وأن دولة الإمارات حكومة وشعباً ورياضيين معهم يدعمونهم، ويشدون على أيديهم في عام التسامح الذي اتخذته حكومتنا شعاراً كبيراً لها، وخلفية ناصعة لكل مبادراتها.

حلم

ومن ناحيته أكد اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي أنه فخور بالتواجد في هذه اللحظة لمشاهدة حلم طال انتظاره، يتحقق أمامه، ويحقق واحداً من أهم أهداف رياضة الجوجيتسو الإنسانية، مشيراً إلى أن الجوجيتسو تقوم في الأساس على مبدأ الدفاع عن النفس، وتعلي قيم الاحترام والانضباط، ومساعدة الآخرين.

وقال: شكراً لدولة الإمارات على هذه المبادرة وشكراً لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والهلال الأحمر وطيران الاتحاد وشركة بالمز الرياضية على هذه المبادرة وهذا التعاون المثمر، ومعاً سنسعى إلى الأمام لتحقيق القيم الإنسانية المهمة للرياضة.

تطوير

يستهدف معسكر محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو توفير الدعم والتطوير البدني والسلوكي والاجتماعي للمتدربين، وإكسابهم المهارات الأساسية للدفاع عن النفس بالإضافة إلى نشر قيم ومبادئ رياضة الجوجيتسو.

ويشرف على تنفيذ البرنامج بمخيم مريجب الفهود 25 مدرباً ومدربة حاملي الحزام الأسود وهم حاصلون على أعلى الشهادات الدولية في التدريب، وتم ترشيحهم من شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو.