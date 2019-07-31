فيتزباتريك ضمن الـ10 الأوائل في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ضمن الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف، في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد أن بلغ قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن للجولة الأوروبية، بفوزه بلقب بطولة «فيديكس» التي أقيمت في ولاية تينيسي الأمريكية، وحصد بطل جولة موانئ دبي العالمية قبل ثلاثة أعوام، 382 نقطة ليقفز من المركز 15 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».