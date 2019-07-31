«ون إف سي» تدخل مجال الرياضات الإلكترونية

المصدر: متابعة- خالد المهيري

أعلنت منظمة «ون إف سي» للفنون القتالية رسمياً، عن إطلاق أكبر بطولة آسيوية متخصصة في الرياضات الإلكترونية، في خطوة هي الأولى من نوعها في عالم الفنون القتالية.

كما قررت المنظمة تعيين كارلوس أليمورونج رئيساً لمجلس إدارة «ون» للرياضات الإلكترونية، والتي ستكون من أولى مهامها وضع استراتيجية طويلة المدى لدخول عالم الرياضات الإلكترونية والاستثمار فيها عبر إنشاء ودعم الفرق الرياضية المتخصصة في هذا المجال.

وتخطط «ون إف سي» لإقامة بطولة عالمية لـ «ستريت فايتر»، والتي سوف تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو شهر أكتوبر المقبل، تليها بطولة العالم لـ «دوتا» شهر ديسمبر القادم في سنغافورة وأخرى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا شهر أبريل من العام القادم.