«نهاية سعيدة» لحتا في معسكر صربيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، تجاربه الودية في معسكر الإعداد الخارجي بصربيا بالفوز أمام فريق بروليتر نوفي ساد الصربي بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي المباراة البرتغالي فالنتيني ريكاردو وعبدالله كاظم.

وتستعد بعثة «الإعصار» للعودة إلى الدولة بعد معسكر ناجح تكلل بالفوز في آخر مباراة، وتحقيق «النهاية السعيدة» ليعود في الأيام المقبلة لاستكمال تحضيراته الداخلية ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد التي قد تتضمن مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم الكروي الذي يدشنه الفريق بمواجهة عجمان خارج أرضه يوم 22 من الشهر المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وكان حتا فاز على فريق زفيزدا البوسني بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل في أول تجربتين أمام فريق نادي زيمون الصربي بهدف لمثله، وحقق النتيجة ذاتها في المباراة الودية الأولى أمام فريق بورغا في معسكر الإعداد الخارجي.

وخرج حتا بمكاسب عدة من معسكره الذي احتضنه المركز الأولمبي في العاصمة الصربية بلغراد، لعل أبرزها استقرار الجهاز الفني على التشكيلة للموسم الجديد، حيث شهدت التشكيلة تغييرات جذرية بعد ضم أكثر من 11 لاعباً.