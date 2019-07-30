«فيكتوري 3» بطل رابعة جولات مونديال الفئة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي، بطلاً للجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى، التي جرت أحداثها أول من أمس، على مياه نهر سانت كلير، في ولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ورفرف علم الإمارات عالياً في الحدث الكبير، ليتواصل عزف آسياد البحار في كبريات المناسبات والأحداث العالمية، محققين الفوز والانتصار.

حيث أضاف زورق فيكتوري 3، انتصاراً جديداً بالفوز بالمركز الأول، وهو الثاني له في البطولة العالمية بأمريكا، بعد الانتصار الأول في بحيرة أوزارك التي احتضنت الجولة الثانية، ليتربع زورق الإمارات وحيداً على القمة العالمية، بعد حصوله على 104 نقاط جديدة، منحته الصدارة برصيد 383 نقطة، في انتظار الجولتين المتبقيتين من عمر المنافسة، في ميتشغان سيتي يوم الأحد المقبل.

وفي سانت ماري في ولاية فلوريدا خلال شهر أكتوبر المقبل، وتفوق فيكتوري 3 على منافسيهما في الفئة الأولى الزورق الأسترالي أوف شور 222 الذي حل ثانياً بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا والزورق الأمريكي مس غيكو 113 الثالث بقيادة ستيف كرتيس وجيمس شيبارد.

اللقب العالمي

وهنأ حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم الطاقم الإداري والفني لزورق فيكتوري 3 على الجهد الجبار الذي بذلوه في الفترة الماضية والسهر على تجهيز الزورق ليظهر بهذه الصورة القوية في سانت كلير حيث خاض الفريق المشاركة بالزورق الاحتياط بعد تعرض الزورق الأساسي لأضرار في جولة ساراسوتا.

وشد حريز المر على أيدي الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي اللذين استطاعا التأقلم بسرعة مع الظروف والتعرف على الزورق وقيادته بحنكة في السباق أما منافسين أصحاب خبرة وتمرس في الزورقين المنافسين الأسترالي والأمريكي.

وقال: بعد إحراز المركز الأول في السباقات الأمريكية للمرة الثانية من أربع جولات جرت، فإن المؤسسة تتطلع بطموحات كبيرة لمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى في بطولة العالم بأمريكا، التي تقام هذا العام بحلة جديدة وتحت مظلة الاتحادين الأمريكي والدولي.

إلى ميتشغان سيتي

ويتحول وفد مؤسسة الفيكتوري تيم بعد انتهاء المهمة في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي إلى محطة أمريكية أخرى هذه المرة في نفس الولاية الأمريكية في مدينة ميتشغان التي تحتضن منافسات الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم، وتغادر قافلة المؤسسة إلى هناك اليوم براً استعداداً لخوض المرحلة المهمة والحاسمة من مشوار بطولة العالم.