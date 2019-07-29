هيئة الرياضة بلا استراتيجية والاتحادات الضحية

المصدر: دبي - العوضي النمر

انتقد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة المعالم من هيئة الرياضة لمستقبل الرياضة خلال السنوات المقبلة، ما يربك العمل في الاتحادات الرياضية، ووجه نداء إلى الجهات المسؤولة عن إدارة وتطوير الرياضة، مطالباً إياها بالتحرك للتدخل لوضع استراتيجية شاملة للعودة إلى المسار الصحيح والتخطيط طويل الأمد، مع الاستفادة من تجارب الاتحادات العالمية المتطورة، واصفاً الوضع الحالي بالخطر الذي يهدد مستقبل الرياضة، ويتركها ضحية الآراء العشوائية ووضع العراقيل للمجتهدين عوضاً عن تحفيزهم، جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام في الجلسة التي أقيمت بمجلسه في ند الشبا بدبي، واستضاف فيها أسرة لعبة الرجبي، بحضور فيصل الزرعوني وسلمان الهادي نائبي رئيس الاتحاد وقيس الظالعي الأمين العام وإبراهيم بو حامر عضو المجلس ومحمد شاكر مدير المنتخبات، وثمن فيها الإنجازات التي حققوها في الفترة الماضية.

أين قانون الرياضة؟

وتمنى الشيح محمد بن مكتوم، أن يتم إيجاد استراتيجية واضحة للرياضة، والاستعجال بإصدار قانون الرياضة، لتتوفر قاعدة أساسية للبناء عليها، والعمل نحو المستقبل من خلال التركيز على الألعاب الأولمبية التي تعد الرجبي واحدة منهم، وتوقع أن المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبل 2020، ستكشف الكثير من غياب التخطيط في المجال الرياضي لدينا، وأن الأفق يبدو «ضبابياً» في ظل عدم وضوح صلاحيات وسلطات الجهات المسؤولة عن الرياضة، التي يجب أن تحاسب أنفسها قبل محاسبة الاتحادات.الواقعية سر النجاح

واعتبر رئيس اتحاد الرجبي، أن الواقعية هي سر نجاح رياضة الرجبي التي تسير في منحنى تصاعدي في السنوات الماضية، وأن الاتحاد يسعى لتعزيز هذه النجاحات والخطو للأمام ولو بنسبة 1٪ في كل عام، رغم الصعوبات التي يواجها الاتحاد في ظل شح الدعم المادي المقدم لهم، وعدم توفير منشآت من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة، إلى جانب المعاناة من مسألة التفرغ لدى اللاعبين، والتركيز على الجزئيات الصغيرة التي تضيع الوقت في عملية تقييمهم، وكشف الشيخ محمد بن مكتوم أن إيرادات اتحاد الرجبي تحققت 86٪ منها، بفضل الجهود الذاتية والقدرة على كسب الدعم من الشركات والجهات الراعية، فيما تبلغ قيمة الدعم المادي الحكومي 14٪، ولو تم استقطاعه فلن يتأثر نشاط اللعبة، واعتبر أن أحد أهم أسباب نجاح اتحاد الرجبي ومنتخباته تعود إلى التعامل مع هذه الرياضة بواقعية والعمل على بنائها بصورة تدريجية.

تقدير الاتحادات المتفوقة

وعبر رئيس اتحاد الرجبي، عن أمله بتقدير الاتحادات المتفوقة من خلال تقييم العمل والنتائج، وعدم النظر إلى الاتحادات بنفس الصورة ومنحها جميعاً نفس الدعم المادي من خلال عملية تقييم مقنن، واستغرب من تجاهل صندوق رعاية الموهوبين من أبطال الرجبي، وقال ألا نستحق مليوناً من الـ25 مليون التي تم الإعلان عنها، وتساءل عن الدور المزدوج الذي تقوم به هيئة الرياضة دون وجود فصل للسلطات بينها واللجنة الأولمبية، التي يجب أن تقوم بدورها الرياضي وتترك للهيئة مهامها الأصلية في الأمور المالية والمنشآت.

أولمبياد طوكيو ستكشف غياب التخطيط في المجال الرياضي

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تقييم

عبّر رئيس الاتحاد عن ضرورة نقل كافة آليات التقييم الفني والإداري الى اللجنة الاولمبية الوطنية مع ابقاء دور الهيئة في الدعم المالي وتشييد المنشآت الرياضية مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مباركته لدعم ترشح الامين العام للاتحاد قيس الظالعي لمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي بالانتخابات المقرر إقامتها بشهر نوفمبر 2019.