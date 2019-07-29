68 ميدالية حصاد أبطالنا في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بطوكيو

المصدر: طوكيو - وام

نجح أبطال وبطلات الإمارات في حصد المزيد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الجولة الثانية من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي اختتمت أمس بصالة أوتا جيمانيزيوم بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبلغ إجمالي عدد ميداليات بعثة الإمارات في البطولة 68 ميدالية، بواقع 26 ذهبية، و26 فضية، و16 برونزية، وهي أكبر محصلة تحققها الإمارات في تاريخ مشاركاتها بجولات أبوظبي غراند سلام خارج الدولة، وتألق عمر الفضلي لاعب منتخبنا وأكاديمية «777» وبطل آسيا والعالم،وفاز أمس بذهبية الحزام البنفسجي في وزن 62 كجم، متغلباً على 3 منافسين من العيار الثقيل، ليضيف إلى رصيده ميدالية ذهبية ثالثة بالموسم الحالي.

ترتيب

واحتلت الإمارات المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 13540 نقطة، بعد البرازيل التي حققت المركز الأول برصيد 15680 نقطة، واليابان في مركز الوصيف برصيد 14640 نقطة، وجاءت كوريا الجنوبية رابعاً وأمريكا خامساً.

وعلى مستوى الأكاديميات أنهى نادي الوحدة البطولة بالمركز الثاني برصيد 4340 نقطة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها نادٍ إماراتي هذا المركز فيما احتلت أكاديمية أكسيس اليابانية المركز الأول برصيد 5000 نقطة، وجاءت أكاديمية انلايت اليابانية في المركز الثالث برصيد 4320 نقطة، ثم نادي بني ياس بـ 2900 نقطة، والجزيرة خامساً برصيد 2360 نقطة، ولأول مرة تدخل 3 أندية إماراتية ضمن الخمسة الأوائل في إحدى الجولات خارج الدولة.

وتوج الفائزين منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس بعثة الإمارات وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، وتاكا ماسي رئيس الاتحاد الياباني للعبة، وخالد الهنائي المدير التشغيلي لنادي الوحدة المشرف العام على الجوجيتسو .

وأكد منصور الظاهري أن الجديد في النسخة الحالية هو إلغاء الحزام الأبيض من كل الفئات، وإلغاء فئتي الأساتذة 3 و4، وإغلاق باب التسجيل قبل أن تبدأ البطولة بشهر ، وكل هذه المعطيات تؤكد أن البطولة تتطور، وتنتقل من مرحلة الكم والأعداد إلى مرحلة النوعية، وأن الإقبال عليها وبرغم إلغاء هذه الفئات كبير، وقال: الوصول لمشاركة 700 لاعب ولاعبة يترجم قوة تأثير البطولة في الخارج، ونجاحها في الدعاية لنفسها.

وأضاف: من الأمور الجديدة إقامة منافسة «ملك البساط» لأول مرة في طوكيو، وحضرها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو ما يعكس الاهتمام الحكومي بالبطولة سواء في الإمارات او اليابان.

اهتمام

وثمن الظاهري حضور حاكمة طوكيو ما يعكس تقديرها لاهتمام الإمارات بواحدة من الرياضات التراثية في ثقافة الشعب الياباني مشيراً إلى أنها شاركت في التكريم، ثم عقدت جلسة مباحثات بإحدى القاعات في الصالة مع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وخالد العامري حول الاهتمام المشترك بقضية التغير المناخي والبيئة، علماً أن الإمارات واليابان مهتمتان بهذا الشأن، ونحن سعداء أن تكون هناك مباحثات رسمية في موضوعات محورية على هامش بطولة غراند سلام.

وأعرب الظاهري عن شكره لمعالي الدكتور ثاني الزيودي لحضوره واشا إلى ان حاكمة طوكيو أكدت اهتمام اليابان بتواجدها القوي في «اكسبو 2020» بدبي، وأنها ستزور الإمارات بداية العام المقبل، مؤكدة وجود الكثير من الملفات المهمة التي ستناقشها مع المسؤولين في الدولة.

تحدٍ

وأشار الظاهري إلى أن النسخة المقبلة في طوكيو تواجه تحدياً كبيراً بشأن موعدها لأنه نفس موعد أولمبياد طوكيو، وابدت حاكمة طوكيو، استعدادها لمساعدتنا للحصول على تصريح رسمي من اللجنة المنظمة للاولمبياد ،باقامة الجولة في موعدها المقررفي مدينة يابانية اخرى طويو بالتوازي مع"«طوكيو 2020»، كما ندرس خيارات تغيير الموعد، إلى نوفمبر2020.

أيقونة

أكد عمر الفضلي نجم منتخبنا الوطني أن ذهبية طوكيو تعني له الكثير لأنها الثالثة بعد ترفيعه من الحزام الأزرق إلى البنفسجي، وذلك من إجمالي 4 مشاركات، حيث حصل على البرونزية الوحيدة في جولة موسكو، مشيراً إلى أنه وبعد أسبوع واحد تقريباً من الفوز بالذهبية الآسيوية في منغوليا استعاد فرحة النصر من خلال ذهبية طوكيو.

وأكد البرازيلي هيبامار مدرب الوحدة أن عمر الفضلي أصبح واحداً من أهم أيقونات الجوجيتسو في العالم، وأنه دربه لمدة 3 سنوات، وإنجازاته لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة للتعب والجهد والتدريبات 4 فترات يومياً.

وأكدت الحكمة أشواق صلاح الدين الخوري التي انضمت إلى قضاة البطولة لأول مرة في غراند سلام، استفادتها من مشاركتها بإدارة بعض النزالات بالبطولة حيث إنها حرصت على اكتساب الخبرة، في البطولة الكبيرة.