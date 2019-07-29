منتخب الأمل للتنس يدشن مشاركته في «عربية تونس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخب الأمل للتنس مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 28 للتنس للناشئين والناشئات والمقامة في تونس بعد غياب عن البطولة استمر لخمس سنوات، ويشارك في البطولة 8 منتخبات، يمثلها 91 لاعباً ولاعبة، ويترأس بعثة منتخبنا، عادل باقر أهلي ومعه المدرب محمد هشام البراملي والمرافق محمد الجناحي، وكل من عبدالله عبد العزيز في فئة البنين تحت 13 سنة، وشيخة الجناحي تحت 14 سنة بنات.

وقال أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس، إن مشاركة المنتخب، تهدف لمنح اللاعبين الموهوبين، فرصة المشاركة في البطولات الدولية والقارية، من أجل تأسيسهم فنياً وامتداداً لبرنامج مبادرة تنس الصغار، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة. ، وأثنى أحمد عبد الملك على تعاون أولياء أمور اللاعبين مع الاتحاد.