أزانزا يبدأ مهمته مع «أبيض اليد» الخميس المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وقًع الإسباني خافيير أزانزا، أمس عقد تدريب منتخب اليد بحضور محمد عبد الله شريف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات، ويتضمن العقد الذي يمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد، تولى المدرب الإشراف الفني وقيادة المنتخب الوطني خلال الموسم المقبل محلياً وخارجياً.

وأكد محمد شريف أن أولى خطوات مشوار المدرب الجديد هي قيادة التجمع الأول للاعبي المنتخب المقرر الخميس المقبل بحضور 22 لاعباً ، وتتواصل التدريبات بالتجمعات الداخلية بنهاية كل أسبوع على مدار 3 أيام حتى 17 أغسطس المقبل، لمنح اللاعبين التواجد مع أنديتهم في إطار استعدادهم للموسم الجديد. وستكون أولى مهام المدرب خارجياً قيادة المنتخب في البطولة الآسيوية، بالكويت ،يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في مصر 2021.